2020-04-07T09:06:28+03:00
Общество

В Ярославском районе 5 апреля пропал 31-летний Павел Косенков

Мужчина ушел из дома в поселке Щедрино
Полина ЗАЙЦЕВА
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Всех, кто располагает информацией о местонахождении Павла Косенкова, просьба сообщить в полицию по телефонам 02, 102, 112 или обратиться к волонтерам «ЯрСпаса» по номеру 8-910-964-08-38. Фото: "ЯрСпас"\vk.com.Всех, кто располагает информацией о местонахождении Павла Косенкова, просьба сообщить в полицию по телефонам 02, 102, 112 или обратиться к волонтерам «ЯрСпаса» по номеру 8-910-964-08-38. Фото: "ЯрСпас"\vk.com.
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В Ярославле разыскивают 31-летнего Павла Косенкова. Мужчина ушёл из дома в поселке Щедрино 5 апреля 2020 года. Пропавшего видели вечером того же дня, он двигался в сторону деревни Лучинское.

Павел невысокого роста, худощавого телосложения. Волосы короткие, светло-русые, глаза серого цвета. Был одет в голубую куртку, чёрные спортивные штаны и берцы.

Мужчина нуждается в медицинской помощи. Всех, кто располагает информацией о местонахождении Павла Косенкова, просьба сообщить в полицию по телефонам 02, 102, 112 или обратиться к волонтерам «ЯрСпаса» по номеру 8-910-964-08-38.

ИСТОЧНИК KP.RU

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