Ярославцев написал ложный донос, чтобы не получить нагоняй от жены за разбитый телефон

6 Апр 2020 2020-04-06T18:01:48+03:00

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32-летний ранее не судимый ярославец обвиняется по статье «Заведомо ложный донос о совершении преступления». Теперь ему грозит штраф или даже срок, а мог бы отделаться и простым нагоняем от супруги.

В конце октября прошлого года мужчина не смог заплатить за поездку в такси и попытался скрыться от водителя. Но тот его догнал и они вместе пошли к банкомату снимать деньги с карты. Однако на карте было пусто, и между мужчинами началась потасовка, во время которой обвиняемый выронил телефон и у того разбился экран.

А дома ждала жена, которая за испорченную вещь устроила бы хорошую взбучку. Тогда мужчина подключил всю свою фантазию и придумал целую историю.

- Дома он рассказал, что на него напал незнакомый мужчина и, угрожая ножом, пытался похитить деньги. В процессе борьбы с ним телефон упал и экран треснул. Будучи введенной в заблуждение, женщина позвонила в полицию и передала сообщение о преступлении. На следующий день обвиняемый обратился в полицию и написал заявление о нападении, - рассказали в прокуратуре Дзержинского района Ярославля.

Но истина выяснилась довольно быстро. Свою вину ярославец признал. Но теперь ему грозит штраф, а возможно – и лишение свободы. Уголовное дело расследовалось следственным отделом районного отдела полиции.

Аналогичная история произошла с ярославной, которая написала ложный донос, чтобы дома не ругались из-за разбитого гаджета.

ИСТОЧНИК KP.RU