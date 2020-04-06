В Рыбинске осудят мужчину, который напечатал водительские права на принтере
В Рыбинске сотрудники Госавтоинспекции выявили 39-летнего водителя с поддельными правами, который управлял автомобилем. Документ с признаками подделки был изъят и отправлен на проверку.
- Согласно экспертизе, данный документ изготовлен при помощи копировально-множительной техники, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - Отделом дознания в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.
Позже автолюбитель признал свою вину и рассказал, что купил документ у незнакомого мужчины. Расследование дела продолжается, преступнику грозит крупный штраф или заключение сроком до полугода.
ИСТОЧНИК KP.RU