В Рыбинске осудят мужчину, который напечатал водительские права на принтере

6 Апр 2020 2020-04-06T12:51:15+03:00

Автолюбитель признал свою вину и рассказал, что купил документ у незнакомого мужчины. Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

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В Рыбинске сотрудники Госавтоинспекции выявили 39-летнего водителя с поддельными правами, который управлял автомобилем. Документ с признаками подделки был изъят и отправлен на проверку.

- Согласно экспертизе, данный документ изготовлен при помощи копировально-множительной техники, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - Отделом дознания в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Позже автолюбитель признал свою вину и рассказал, что купил документ у незнакомого мужчины. Расследование дела продолжается, преступнику грозит крупный штраф или заключение сроком до полугода.

ИСТОЧНИК KP.RU