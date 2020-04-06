Вася Ложкин дал онлайн-концерт из «секретного ярославского бункера»

6 Апр 2020 2020-04-06T12:04:03+03:00

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Вася Ложкин дал концерт для ярославцев из «секретного бункера». Выступление прошло в формате онлайн. Известный художник и музыкант анонсировал мероприятие в своих социальных сетях.

- Я не знаю, чем все это закончится. И не вижу ничего забавного в сложившейся ситуации. Но знаю одно, уныние - это грех, - гласит пост Васи Ложкина. - Почему? Потому что от уныния портится иммунитет. Я не говорю, что надо веселиться без причины, но не стоит падать духом. Все пройдёт. Надеюсь, чем скорее, тем лучше. Берегите себя!

После концерта артист извинился за технические сбои. Ложкин объяснил это тем, что выступления онлайн пока в новинку для него и команды. Не смотря на это зрители выступлением остались довольны.

ИСТОЧНИК KP.RU