Ехал пьяный и без прав: ярославец предстанет перед судом
57-летний ярославец предстанет перед судом за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Выяснилось, что в феврале этого года обвиняемый, ночью, находясь в нетрезвом виде, сел за руль. Причем на тот момент у мужчины не было водительского удостоверения. Его лишили прав, а срок правонарушения еще не истек.
- Осознавая незаконность своих действий, обвиняемый совершил поездку по Заволжскому району. Мужчину остановили сотрудники полиции и отстранили от управления машиной, - сообщает пресс-служба прокуратуры Ярославской области.
Ярославцу за нарушение грозит до двух лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU