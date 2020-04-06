Ехал пьяный и без прав: ярославец предстанет перед судом

6 Апр 2020 2020-04-06T12:01:24+03:00

За пьяную езду без прав ярославцу грозит до двух лет лишения свободы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мужчине грозит до двух лет тюрьмы

Изменить размер текста: A A

57-летний ярославец предстанет перед судом за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Выяснилось, что в феврале этого года обвиняемый, ночью, находясь в нетрезвом виде, сел за руль. Причем на тот момент у мужчины не было водительского удостоверения. Его лишили прав, а срок правонарушения еще не истек.

- Осознавая незаконность своих действий, обвиняемый совершил поездку по Заволжскому району. Мужчину остановили сотрудники полиции и отстранили от управления машиной, - сообщает пресс-служба прокуратуры Ярославской области.

Ярославцу за нарушение грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU