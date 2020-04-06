В Ярославле взяли наркодилера с героином

6 Апр 2020 2020-04-06T11:57:22+03:00

Наркотики должны были разойтись по всему Ярославлю. ФОТО: пресс-служба Северного ЛУ МВД России на транспорте

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Ярославские транспортные полицейские задержали 32-летнего жителя Ярославля. Мужчину поймали у железнодорожной станции: при себе у ярославца было 30 свертков с веществом белого цвета. Как позже установили эксперты-криминалисты, это вещество – героин, общим весом более 60 граммов. По законодательству такой размер считается крупным.

- Наркодилер планировал подзаработать, распространяя белую смерть путем закладок в разных районах Ярославля. Мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности, причем за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков и сам является наркозависимым, - рассказали в пресс-службе Северного ЛУ МВД России на транспорте.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Наказание по ней предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU