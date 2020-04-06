В Рыбинске грабитель избил прохожего и отобрал телефон

6 Апр 2020 2020-04-06T11:28:43+03:00

Подозреваемый причастен еще к одной краже Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Житель Рыбинска обратился в полицию с заявлением о краже. Потерпевший рассказал, что неизвестный мужчина напал на него, избил и украл телефон.

Полиция нашла подозреваемого. Им оказался 27-летний, безработный, ранее судимый местный житель. Злоумышленник во всем признался и рассказал, что еще воспользовался и мобильным банком потерпевшего, перевел другу 600 рублей.

- В ходе дальнейшей работы установили причастность подозреваемого к еще одной краже. Он украл с земельного участка в микрорайоне Прибрежный стальную трубу. Сумма ущерба составила 9 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

По обоим эпизодам возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU