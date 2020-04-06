Противоречивый апрель: погода в Ярославле на этой неделе

6 Апр 2020 2020-04-06T11:04:00+03:00

Погода не вызовет желания выйти на улицу. ФОТО: скрин с сайта центра "Фобос"

По мнению специалистов центра «Фобос», погода не вызовет желания выйти на улицу

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На этой неделе, как сообщает центр «Фобос», погода будет противоречивой. На данный момент Центральный федеральный округ остается в тылу североатлантического циклона, куда будут поступать отдельные массивы снеговых облаков и новые порции холодного полярного воздуха с температурой чуть ниже положенной по климату.

Сегодня, 6 апреля, ожидается переменная облачность, ветер северо-западный, умеренный. Температура +2…+4. Ночью -2…-4.

7 апреля также ожидается переменная облачность: днем +4…+6, ветер юго-западный, ночью -2…-4.

8 апреля будет пасмурно и дождливо: ночью и днем +3…+5, северо-западный ветер с порывами до 12 метров в секунду.

9 апреля, в субботу, на протяжении всего дня погода будет меняться: ночью ожидается 0…+2, днем +9…+11, ветер юго-западный.

10 апреля ожидается пасмурная погода и сильный дождь: ночью +6…+8, днем +8…+10, будет сильный юго-западный ветер с порывами до 9 метров в секунду.

- Собственно, в условиях карантина такая чехарда в погоде пока не особо будет благоприятствовать желанию людей стремиться выходить на улицу без особых на то причин, - говорят специалисты «Фобос».

ИСТОЧНИК KP.RU