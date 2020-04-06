В Ростовском районе пьянка закончилась ножевыми ранениями
Врачи сообщили в полицию о госпитализации потерпевшего
Конфликт случился во время распития алкогольных напитковФото: Екатерина РЯБЦЕВА
Изменить размер текста:
В полицию Ростовского района поступило сообщение из больницы. Ко врачам попал 39-летний мужчина с ножевыми ранениями.
Правоохранители начали разбираться и выяснили, что порезал ростовчанина 35-летний местный житель. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Конфликт произошел во время распития алкоголя.
– Следственным отделом ОМВД России по Ростовскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, – сообщили в ведомстве.
Он может отправиться за решетку на срок до 10 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU