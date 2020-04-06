В Ростовском районе пьянка закончилась ножевыми ранениями

6 Апр 2020 2020-04-06T10:49:12+03:00

Конфликт случился во время распития алкогольных напитков Фото: Екатерина РЯБЦЕВА

Врачи сообщили в полицию о госпитализации потерпевшего

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В полицию Ростовского района поступило сообщение из больницы. Ко врачам попал 39-летний мужчина с ножевыми ранениями.

Правоохранители начали разбираться и выяснили, что порезал ростовчанина 35-летний местный житель. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Конфликт произошел во время распития алкоголя.

– Следственным отделом ОМВД России по Ростовскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, – сообщили в ведомстве.

Он может отправиться за решетку на срок до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU