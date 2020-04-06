В Ярославле отремонтируют подъезд, который изуродовали вандалы
Управляющая компания пообещала отремонтировать подъезд дома №56 на улице Громова, который изуродовали вандалы. Ремонт там сделали совсем недавно, в конце марта, но жильцы красотой и чистой наслаждались недолго: уже 1 апреля кто-то облил краской стены подъезда. Вот такой неприятный первоапрельский сюрприз получился.
- Мы обратились с заявлением в правоохранительные органы, чтобы хулиганов разыскали и привлекли к ответственности. Хоть это и не является гарантийным случаем, но мы приняли решение восстановить все в полном объеме. Чтобы люди жили в комфортных условиях, - сказал старший помощник директора УК Павел Власов.
Как говорят сотрудники управляйки, на данный момент есть сложности с подбором краски для стен подъезда и химикатами, которыми нужно удалять вещества, которыми испортили подъезд.
К новому ремонту обещают приступить уже скоро.
ИСТОЧНИК KP.RU