2020-04-06T09:39:09+03:00
Происшествия

Ярославна написала ложный донос, чтобы не ругаться из-за потерянного телефона

За это ей придется отвечать по всей строгости закона
Полина Вачнадзе
Поделиться:
Ярославна написала ложный донос, чтобы дома ее не ругали за потерянный телефонЯрославна написала ложный донос, чтобы дома ее не ругали за потерянный телефонФото: Полина Вачнадзе
Изменить размер текста:

В полицию Фрунзенского района Ярославля с заявлением о краже обратилась 40-летняя женщина. По ее словам, вечером какой-то мужчина выхватил из ее рук сотовый телефон, стоимостью около 25 тысяч рублей, и убежал.

Однако во время проверки выяснилась совершенно иная информация. Женщина сама потеряла дорогой гаджет, но решила соврать дома, чтобы не ругаться с близкими. Теперь на эту тему ей придется разбираться не с родственниками, а с полицейскими.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос». По ней предусмотрено наказание в виде либо штрафа до 120 тысяч рублей, либо исправительные, принудительные или обязательные работы, либо арест, либо лишение свободы на срок до двух лет, - сообщает пресс-служба УМВД России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Ярославской области, побоявшись остаться без машины, оплатил 129 штрафов ГИБДД
Школьники ярославской области начали учиться в дистанционной форме
В Рыбинске открыли первую дежурную группу в детском саду
17 рыбинских предприятий будут изготавливать маски на заказ
Жительница Ярославля скрыла имущество стоимостью три миллиона, чтобы не платить долг
Лекарства ярославцам-льготникам принесут студенты-медики
В Ярославле проверяют, как подростки соблюдают карантин
«Вирус добра»: в Ярославле помогают детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации из-за пандемии коронавируса
Коронавирус в Ярославской области на 6 апреля: еще два человека, возможно, заражены
В Рыбинске осудят мужчину, который напечатал водительские права на принтере
Длинные выходные. Кто и как может получить кредитные каникулы
Вася Ложкин дал онлайн-концерт из «секретного ярославского бункера»
Ехал пьяный и без прав: ярославец предстанет перед судом
В Ярославле взяли наркодилера с героином
В Рыбинске грабитель избил прохожего и отобрал телефон
Противоречивый апрель: погода в Ярославле на этой неделе
В Ростовском районе пьянка закончилась ножевыми ранениями
В Ярославле отремонтируют подъезд, который изуродовали вандалы
В Ярославской области открылась «горячая линия» для родителей
Ярославна написала ложный донос, чтобы не ругаться из-за потерянного телефона
Число заболевших коронавирусом в Ярославской области на 6 апреля 2020 года составило 6 человек
Носят бейдж и не заходят в квартиру: как отличить волонтера от мошенника
6 апреля в Ярославской области начнут работать промышленные предприятия и откроются дежурные группы в детских садах
Не верьте фейкам: новость о заболевших COVID-19 на турбазе под Рыбинском не соответствует действительности
С понедельника в Ярославле троллейбусы и трамваи будут работать только в часы пик
На улицах Ярославля почти никого: индекс самоизоляции в городе составил 4 балла
В Ярославской области еще один человек заболел коронавирусом