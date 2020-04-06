Ярославна написала ложный донос, чтобы не ругаться из-за потерянного телефона

6 Апр 2020 2020-04-06T09:39:09+03:00

Ярославна написала ложный донос, чтобы дома ее не ругали за потерянный телефон Фото: Полина Вачнадзе

За это ей придется отвечать по всей строгости закона

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В полицию Фрунзенского района Ярославля с заявлением о краже обратилась 40-летняя женщина. По ее словам, вечером какой-то мужчина выхватил из ее рук сотовый телефон, стоимостью около 25 тысяч рублей, и убежал.

Однако во время проверки выяснилась совершенно иная информация. Женщина сама потеряла дорогой гаджет, но решила соврать дома, чтобы не ругаться с близкими. Теперь на эту тему ей придется разбираться не с родственниками, а с полицейскими.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос». По ней предусмотрено наказание в виде либо штрафа до 120 тысяч рублей, либо исправительные, принудительные или обязательные работы, либо арест, либо лишение свободы на срок до двух лет, - сообщает пресс-служба УМВД России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU