2020-04-06T01:01:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Ярославской области на 6 апреля 2020 года составило 6 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Ярославской области на 6 апреля 2020 года
Екатерина РЯБЦЕВА
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Всего за сутки ярославские врачи обследовали 414 пациентовВсего за сутки ярославские врачи обследовали 414 пациентовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Число заболевших коронавирусом Ярославской области на 6 апреля 2020 года – 6 человек. Врачи ожидают подтверждение по 8 пробам на COVID-19. Всего за сутки было обследовано 414 пациентов. Коронавируса у них не обнаружено. На изоляции находятся 1537 жителей области, которые недавно вернулись из эндемичных стран.

ИСТОЧНИК KP.RU

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