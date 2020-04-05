Число заболевших коронавирусом в Ярославской области на 6 апреля 2020 года составило 6 человек
Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Ярославской области на 6 апреля 2020 года
Всего за сутки ярославские врачи обследовали 414 пациентовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Число заболевших коронавирусом Ярославской области на 6 апреля 2020 года – 6 человек. Врачи ожидают подтверждение по 8 пробам на COVID-19. Всего за сутки было обследовано 414 пациентов. Коронавируса у них не обнаружено. На изоляции находятся 1537 жителей области, которые недавно вернулись из эндемичных стран.
ИСТОЧНИК KP.RU