2020-04-05T18:27:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Не верьте фейкам: новость о заболевших COVID-19 на турбазе под Рыбинском не соответствует действительности

УМВД по Ярославской области напоминает об административной и уголовной ответственности
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
ФОТО: Коронавирус. Оперштаб Ярославской областиФОТО: Коронавирус. Оперштаб Ярославской области
Изменить размер текста:

В Ярославской области продолжают появляться фейковые новости, связанные с распространением COVID-19.

На одном из крупных форумов пользователь пишет о том, что на базе отдыха под Рыбинском находятся 8 человек с коронавирусной инфекцией. Все они якобы приехали из Москвы. Эта информация не соответствует действительности.

– Управление МВД России по Ярославской области призывает граждан ориентироваться только на официальные источники информации и напоминает, что за распространение фейковой информации о коронавирусе предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность, – сообщили в операштабе по коронавирусу.

Читайте также: Коронавирусные фейки из мессенджеров: ярославцы боятся, что из «Арены» сделают морг

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
6 апреля в Ярославской области начнут работать промышленные предприятия и откроются дежурные группы в детских садах
Не верьте фейкам: новость о заболевших COVID-19 на турбазе под Рыбинском не соответствует действительности
С понедельника в Ярославле троллейбусы и трамваи будут работать только в часы пик
На улицах Ярославля почти никого: индекс самоизоляции в городе составил 4 балла
В Ярославской области еще один человек заболел коронавирусом
В Ярославле из горящего дома эвакуировали жителей: есть пострадавший
Ярославские волонтеры смогут бесплатно ездить в общественном транспорте
В Угличе построили современный спортивный комплекс
Игровой телевизор: в Wink+ появились облачные игры от NVIDIA и GFN.RU
Режим работы отделений Сбербанка в Ярославской области в период самоизоляции в апреле
Режим работы службы занятости в Ярославле в период самоизоляции: как будут принимать
Коронавирус в Ярославской области на 4 апреля: у двух человек подтвердился диагноз COVID-19
Коронавирусные фейки из мессенджеров: ярославцы боятся, что из «Арены» сделают морг
Ярославский госпиталь ветеранов войны готов принять больных коронавирусом
В Ярославле управляющие компании дезинфицируют домофоны и кнопки лифта
Ярославские меценаты и заводы помогают больницам полотенцами, туалетной бумагой и медицинскими изделиями
В Рыбинске отменили действие льготных проездных для школьников
Ограничительные меры в Ярославской области продлятся до конца апреля
В ярославских школах с 6 апреля начнется дистанционное обучение
МЧС: «В Ярославской области сохраняется штормовое предупреждение»
Работающие ярославцы старше 65 лет смогут получить больничный с 6 по 19 апреля
В Ярославской области сирота смог получить квартиру только через суд
Ярославцы проникли в дом к пенсионерке, душили ее и украли 70 тысяч
Ярославская фирма задолжала своему сотруднику 1,8 миллиона рублей
В рыбинской инфекционной больнице находится пациент с подозрением на коронавирус