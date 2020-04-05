Не верьте фейкам: новость о заболевших COVID-19 на турбазе под Рыбинском не соответствует действительности
В Ярославской области продолжают появляться фейковые новости, связанные с распространением COVID-19.
На одном из крупных форумов пользователь пишет о том, что на базе отдыха под Рыбинском находятся 8 человек с коронавирусной инфекцией. Все они якобы приехали из Москвы. Эта информация не соответствует действительности.
– Управление МВД России по Ярославской области призывает граждан ориентироваться только на официальные источники информации и напоминает, что за распространение фейковой информации о коронавирусе предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность, – сообщили в операштабе по коронавирусу.
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ИСТОЧНИК KP.RU