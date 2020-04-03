В Ярославле неизвестные сожгли мусорные контейнеры и автомобиль

3 Апр 2020 2020-04-03T12:44:46+03:00

Что загорелось раньше, баки или машина, пока неизвестно

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Инцидент произошел сегодня, 3 апреля, около 4 часов утра в Заволжском районе.

- В 04:18 на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании автомобиля. На место происшествия прибыла пожарная машина и 4 сотрудника МЧС. Автомобиль поврежден. Пострадавших нет, - сообщает пресс-служба управления МЧС по Ярославской области в Твиттере.

Фотографии с места ЧП появились в социальных сетях. На них видно, что машина сильно пострадала. Очевидцы пишут, что вместе с автомобилем горели и мусорные баки. Пока неизвестно, что вспыхнуло раньше.

ИСТОЧНИК KP.RU