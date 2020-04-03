В Ярославле машина вылетела в кювет и перевернулась: два человека пострадали
Водителя и пассажира доставили в больницу
Водитель автомобиля не справился с управлениемФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Вчера, 2 апреля, около 11 вечера в Ярославле на проспекте Фрунзе произошло ДТП. 38-летний водитель автомобиля «Додж» не справился с управлением. Машина вылетела с дороги в кювет и перевернулась.
На место аварии выезжали сотрудники ГИБДД и скорая помощь.
- В результате ДТП пострадали два человека: водитель и 39-летний пассажир. Мужчин с незначительными травмами доставили в больницу. Пострадавшим назначили амбулаторное лечение, - сообщили в пресс-службе областного УМВД.
В настоящее время проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU