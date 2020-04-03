Ярославский лихач испугался наказания и оплатил 15 накопленных штрафов

3 Апр 2020 2020-04-03T11:41:10+03:00

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Ярославский бизнесмен накопил 15 штрафов за лихую езду. Но оплачивать их не спешил. ГИБДД вынесла постановление и направила сведения о должнике судебным приставам.

Судебный пристав возбудил исполнительное производство и по телефону объяснил мужчине, что если он добровольно не погасит долг, то ему придется заплатить еще и исполнительский сбор. А это 7% от суммы задолженности, но не меньше 10 тысяч рублей.

Ярославец, не желая оплачивать дополнительные штрафы, в течение пяти дней полностью погасил задолженность.

ИСТОЧНИК KP.RU