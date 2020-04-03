Ярославский лихач испугался наказания и оплатил 15 накопленных штрафов
Мужчина накопил на нарушениях ПДД 16 тысяч рублей
Ярославец, не желая оплачивать дополнительные штрафы, погасил задолженностьФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:
Ярославский бизнесмен накопил 15 штрафов за лихую езду. Но оплачивать их не спешил. ГИБДД вынесла постановление и направила сведения о должнике судебным приставам.
Судебный пристав возбудил исполнительное производство и по телефону объяснил мужчине, что если он добровольно не погасит долг, то ему придется заплатить еще и исполнительский сбор. А это 7% от суммы задолженности, но не меньше 10 тысяч рублей.
Ярославец, не желая оплачивать дополнительные штрафы, в течение пяти дней полностью погасил задолженность.
ИСТОЧНИК KP.RU