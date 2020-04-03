В Ярославле мошенники украли у женщины почти тысяч полмиллиона рублей
В полицию Ярославля обратилась 67-летняя жительница Заволжского района города, лишившаяся крупной суммы денег. Женщина сообщила, что ей позвонил мужчина и представился работником службы безопасности банка.
- Под предлогом предотвращения несанкционированного списания денежных средств со счета злоумышленник убедил заявительницу установить на ноутбук приложение удаленного доступа и сообщить ему секретные пароли, после чего с банковского счета потерпевшей произошло списание денежных средств в сумме более 391 тысяч рублей, - добавили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
Позже пенсионерке позвонил другой мужчина из «службы безопасности» и убедил ее снять с банковских счетов 100 тысяч рублей и перевести на безопасный счёт.
ИСТОЧНИК KP.RU