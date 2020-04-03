В Ярославле мошенники украли у женщины почти тысяч полмиллиона рублей

3 Апр 2020 2020-04-03T11:12:57+03:00

Женщина сообщила, что ей позвонил мужчина и представился работником службы безопасности банка. Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

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В полицию Ярославля обратилась 67-летняя жительница Заволжского района города, лишившаяся крупной суммы денег. Женщина сообщила, что ей позвонил мужчина и представился работником службы безопасности банка.

- Под предлогом предотвращения несанкционированного списания денежных средств со счета злоумышленник убедил заявительницу установить на ноутбук приложение удаленного доступа и сообщить ему секретные пароли, после чего с банковского счета потерпевшей произошло списание денежных средств в сумме более 391 тысяч рублей, - добавили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Позже пенсионерке позвонил другой мужчина из «службы безопасности» и убедил ее снять с банковских счетов 100 тысяч рублей и перевести на безопасный счёт.

ИСТОЧНИК KP.RU