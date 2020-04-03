В Ярославской области ищут 30-летнего Антона Бижетова

3 Апр 2020 2020-04-03T10:25:07+03:00

Его никто не видел с 10 марта

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В Ярославской области разыскивают 30-летнего Антона Бижетова. Мужчина ушел из дома в Угличе 10 марта. С того момента о его местонахождении ничего неизвестно

Рост Антона около 180 сантиметров, он худощавого телосложения, темно-русые волосы, голубые глаза. Мужчина был одет в черную болоньевую куртку, темно-синие джинсы. На голове черная вязаная шапка.

Если вы видели Антона или знаете что-то о его местоположении, сообщите в полицию по телефонам «02», с сотового «102», «112» или по номеру горячей линии – 8 (800) 700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU