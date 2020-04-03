Ярославец пригласил в гости девушку, а она его обокрала
Мужчина остался без дорого телефона и банковской карты
Девушка расплачивалась украденной картой в разных магазинахФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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36-летний житель Ярославля обратился в полицию с заявлением о том, что у него украли телефон, который стоит 65 тысяч рублей, и банковскую карту.
Оперативники нашли подозреваемую. Выяснилось, что ярославец познакомился с девушкой и пригласил ее к себе домой. Парочка вместе выпивала. Когда мужчина уснул, гостья забрала телефон и карту и ушла. Впоследствии она расплачивалась украденной картой в разных магазинах.
- В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело направлено в суд, - сообщает пресс-служба УМВД по Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU