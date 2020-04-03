Ярославец избил продавца магазина и украл деньги

3 Апр 2020 2020-04-03T09:10:33+03:00

Грабитель не нашел другого способа, как поправить свое финансовое положение Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Изменить размер текста: A A

В один из салонов сотовой связи в Дзержинском районе неизвестный напал на продавца, избил его и украл из подсобного помещения 40 тысяч рублей.

С помощью записей камер видеонаблюдения оперативникам удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 24-летний безработный житель Ярославля. Молодой человек во всем признался. Он пояснил, что таким образом хотел поправить свое финансовое положение.

- По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 7 лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU