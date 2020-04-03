Ярославец избил продавца магазина и украл деньги
В один из салонов сотовой связи в Дзержинском районе неизвестный напал на продавца, избил его и украл из подсобного помещения 40 тысяч рублей.
С помощью записей камер видеонаблюдения оперативникам удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 24-летний безработный житель Ярославля. Молодой человек во всем признался. Он пояснил, что таким образом хотел поправить свое финансовое положение.
- По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 7 лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба областного УМВД.
Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU