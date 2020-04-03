Ярославский Волковский театр не будет работать до 30 апреля

3 Апр 2020 2020-04-03T08:35:56+03:00

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Ярославский государственный академический театр драмы имени Федора Волкова в связи с карантином не будет работать до 30 апреля. Театральные кассы будут закрыты до 1 мая.

- Многих из вас волнует вопрос, как сдать билеты на апрельский репертуар? Билеты можно будет сдать в первый возможный рабочий день кассы, - уточнили в театре. - Пока это 1 мая. За электронные билеты деньги вернутся к вам автоматически.

Из-за распространения коронавирусной инфекции премьера спектакля «Еврейское счастье» будет перенесена на неопределенный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU