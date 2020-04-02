В ярославском МЧС предупредили горожан о надвигающемся шторме

2 Апр 2020 2020-04-02T17:27:10+03:00

По прогнозам скорость ветра будет достигать 18 метров в секунду. Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

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Сотрудники регионально МЧС предупредили ярославцев о надвигающемся шторме. Усиление ветра ожидается к вечеру второго апреля. Шторм продолжится до вечера третьего апреля 2020 года.

- Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением ЛЭП и линий связи, обрушением слабоукрепленных широкоформатных, ветхих крыш и конструкций, нарушением в системе ЖКХ, ограничениями при проведении аварийно-восстановительных работ, - прокомментировали в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Ярославской области.

По прогнозам скорость ветра будет достигать 18 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU