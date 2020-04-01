Ярославцы более миллиона раз вбили в поисковике запрос «Коронавирус»

1 Апр 2020 2020-04-01T16:18:42+03:00

Таким образом Ярославская область заняла второе место в межрегиональном рейтинге интереса к COVID-19

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Жители Ярославской области вбили слово «Коронавирус» в поисковую строку браузера 1 059 502 раз. Таким образом Ярославская область заняла второе место в межрегиональном рейтинге интереса к COVID-19.

- Список сформирован на основе статистических данных о запросах пользователей, предоставленных Яндексом, - уточнили создатели рейтинга из портала «KALUGA-POISK.RU».

Первое место рейтинга заняла Калининградская область. Специалисты отмечают, что рейтинг значительно изменился с момента появления вируса. Когда от COVID-19 страдает Европа, вверху списка оказались регионы центральной части России

ИСТОЧНИК KP.RU