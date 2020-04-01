Ярославцы более миллиона раз вбили в поисковике запрос «Коронавирус»
Жители Ярославской области вбили слово «Коронавирус» в поисковую строку браузера 1 059 502 раз. Таким образом Ярославская область заняла второе место в межрегиональном рейтинге интереса к COVID-19.
- Список сформирован на основе статистических данных о запросах пользователей, предоставленных Яндексом, - уточнили создатели рейтинга из портала «KALUGA-POISK.RU».
Первое место рейтинга заняла Калининградская область. Специалисты отмечают, что рейтинг значительно изменился с момента появления вируса. Когда от COVID-19 страдает Европа, вверху списка оказались регионы центральной части России
ИСТОЧНИК KP.RU