2020-04-01T16:18:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Ярославцы более миллиона раз вбили в поисковике запрос «Коронавирус»

Таким образом Ярославская область заняла второе место в межрегиональном рейтинге интереса к COVID-19
Полина ЗАЙЦЕВА
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Первое место рейтинга заняла Калининградская область. Фото: KALUGA-POISK.RU.Первое место рейтинга заняла Калининградская область. Фото: KALUGA-POISK.RU.
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Жители Ярославской области вбили слово «Коронавирус» в поисковую строку браузера 1 059 502 раз. Таким образом Ярославская область заняла второе место в межрегиональном рейтинге интереса к COVID-19.

- Список сформирован на основе статистических данных о запросах пользователей, предоставленных Яндексом, - уточнили создатели рейтинга из портала «KALUGA-POISK.RU».

Первое место рейтинга заняла Калининградская область. Специалисты отмечают, что рейтинг значительно изменился с момента появления вируса. Когда от COVID-19 страдает Европа, вверху списка оказались регионы центральной части России

ИСТОЧНИК KP.RU

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