Ярославец заплатил 600 тысяч рублей алиментов, чтобы не остаться на улице

1 Апр 2020 2020-04-01T15:40:43+03:00

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Житель Ярославской области накопил по алиментам большой долг - больше 600 тысяч рублей.

Ежемесячно он должен был перечислять на содержание своего 16-летнего ребенка энную сумму с зарплаты, но не делал этого. Судебные приставы пытались воззвать к совести горе-отца, но он как не исполнял свои родительские обязанности, так не начал этого делать.

- Тогда в рамках исполнительного производства ярославские судебные приставы обратили взыскание на недвижимость, которая находилась в собственности гражданина, а также арестовали его расчетные счета. И только после этого мужчина полностью погасил свой долг по

алиментам, а также оплатил почти 45 тысяч рублей исполнительского сбора за несвоевременное исполнение обязательств, - сказали в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU