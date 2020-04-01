2020-04-01T14:26:24+03:00
Общество

В 2021 году в Ярославле отремонтируют 17 дорог

И восстановят 10 светофоров
Светлана Крутикова
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На ремонт Мышкинского проезда уйдет два годаНа ремонт Мышкинского проезда уйдет два годаФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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- Ежегодно подрядные организации выполняют большой объем ремонтных работ. Не станет исключением и 2021 год. Мы уже прорабатываем перечень дорог, которые отремонтируют в следующем году. Привести все дороги города в порядок - наша приоритетная задача, - сказал Владимир Волков.

В 2021 году планируют отремонтировать 17 дорог и восстановят 10 светофоров. На ремонт Мышкинского проезда, от Магистральной до моста через Которосль, уйдет два года.

Публикуем предварительный список дорог, которые планируют отремонтировать в следующем году:

- улица Пионерская (от проспекта Дзержинского до улицы Урицкого);

- проспект Авиаторов (от улицы Тверицкая набережная до улицы Дачной);

- улица Розы Люксембург (от улицы Автозаводской до улицы Чкалова);

- улица Стопани (от Сквозного переулка до дома №45 по улице Стопани);

- улица Карла Либкнехта (от улицы Радищева до улицы Добрынина);

- улица Осташинская (от транспортной развязки у путепровода через ж/д пути, в районе проспекта Дзержинского до улицы Промышленной);

- 2-й Брагинский проезд (от улицы Батова до улицы Панина);

- улица Промышленная (от проспекта Октября до улицы Осташинской);

- проспект Толбухина (от улицы Большой Фёдоровской до проспекта Октября);

- проспект Машиностроителей (от проспекта Авиаторов до улицы Папанина);

- Волжская набережная;

- улица Рылеева (участки от улицы Центральной, посёлка Ивняки до переулка Софьи Перовской);

- улица Мельничная (от улицы Малой Пролетарской до улицы Златоустинской);

- Тормозное шоссе (1 этап – от улицы Златоустинской, включая улицу Вишняки, до улицы Корабельной);

- улица Корабельная (от улицы Ярославской до улицы Светлой);

- Мышкинский проезд (от улицы Магистральной до моста через Которосль в створе Комсомольской площади);

- Красный съезд (от Красной площади до Речного вокзала).

ИСТОЧНИК KP.RU

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