В 2021 году в Ярославле отремонтируют 17 дорог
Реализацию нацпроекта «Безопасные дороги» обсудили в мэрии Ярославля
- Ежегодно подрядные организации выполняют большой объем ремонтных работ. Не станет исключением и 2021 год. Мы уже прорабатываем перечень дорог, которые отремонтируют в следующем году. Привести все дороги города в порядок - наша приоритетная задача, - сказал Владимир Волков.
В 2021 году планируют отремонтировать 17 дорог и восстановят 10 светофоров. На ремонт Мышкинского проезда, от Магистральной до моста через Которосль, уйдет два года.
Публикуем предварительный список дорог, которые планируют отремонтировать в следующем году:
- улица Пионерская (от проспекта Дзержинского до улицы Урицкого);
- проспект Авиаторов (от улицы Тверицкая набережная до улицы Дачной);
- улица Розы Люксембург (от улицы Автозаводской до улицы Чкалова);
- улица Стопани (от Сквозного переулка до дома №45 по улице Стопани);
- улица Карла Либкнехта (от улицы Радищева до улицы Добрынина);
- улица Осташинская (от транспортной развязки у путепровода через ж/д пути, в районе проспекта Дзержинского до улицы Промышленной);
- 2-й Брагинский проезд (от улицы Батова до улицы Панина);
- улица Промышленная (от проспекта Октября до улицы Осташинской);
- проспект Толбухина (от улицы Большой Фёдоровской до проспекта Октября);
- проспект Машиностроителей (от проспекта Авиаторов до улицы Папанина);
- Волжская набережная;
- улица Рылеева (участки от улицы Центральной, посёлка Ивняки до переулка Софьи Перовской);
- улица Мельничная (от улицы Малой Пролетарской до улицы Златоустинской);
- Тормозное шоссе (1 этап – от улицы Златоустинской, включая улицу Вишняки, до улицы Корабельной);
- улица Корабельная (от улицы Ярославской до улицы Светлой);
- Мышкинский проезд (от улицы Магистральной до моста через Которосль в створе Комсомольской площади);
- Красный съезд (от Красной площади до Речного вокзала).
ИСТОЧНИК KP.RU