В Ярославской области начался пожароопасный период

1 Апр 2020 2020-04-01T13:44:25+03:00

Он продлится с 1 апреля до осени или зимы

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В Ярославской области с 1 апреля начался пожароопасный период. Он устанавливается с момента хода снега и до устойчивой осенней погоды, либо наступления зимы.

С 1 апреля в лесах региона действует ряд ограничений. Запрещается:

- разводить костры в лесу и на прилегающих территориях,

- выжигать траву и стерню на полях,

- курить, бросать горящие спички, окурки,

- оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.) в не предусмотренных специально для этого местах,

- заправлять топливом баки работающих двигателей внутреннего сгорания, выводить для работы технику с неисправной системой питания двигателя, а также курить и пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых топливом;

- оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор.

Нарушителям грозит штраф: для граждан – до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – до 50

тысяч рублей, для юридических лиц – до миллиона рублей. В определенных случаях

возможна и уголовная ответственность.

При обнаружении пожара или признаков горения немедленно сообщите об этом по

телефонам «01» или с мобильного «112».

ИСТОЧНИК KP.RU