В Ярославской области начался пожароопасный период
В Ярославской области с 1 апреля начался пожароопасный период. Он устанавливается с момента хода снега и до устойчивой осенней погоды, либо наступления зимы.
С 1 апреля в лесах региона действует ряд ограничений. Запрещается:
- разводить костры в лесу и на прилегающих территориях,
- выжигать траву и стерню на полях,
- курить, бросать горящие спички, окурки,
- оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.) в не предусмотренных специально для этого местах,
- заправлять топливом баки работающих двигателей внутреннего сгорания, выводить для работы технику с неисправной системой питания двигателя, а также курить и пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых топливом;
- оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор.
Нарушителям грозит штраф: для граждан – до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – до 50
тысяч рублей, для юридических лиц – до миллиона рублей. В определенных случаях
возможна и уголовная ответственность.
При обнаружении пожара или признаков горения немедленно сообщите об этом по
телефонам «01» или с мобильного «112».
ИСТОЧНИК KP.RU