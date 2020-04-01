2020-04-01T13:39:56+03:00
Происшествия

Житель Брейтово незаконно купил обрез и хранил его у себя дома вместе с патронами

Мужчине грозит до трех лет тюрьмы
Полина ЗАЙЦЕВА
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Теперь преступник ожидает суда.Теперь преступник ожидает суда.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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Прокуратура Брейтовского района Ярославской области утвердила обвинительное заключения по уголовному делу 44-летнего местного жителя, который незаконно хранил у себя дома оружие.

- В ходе дознания установлено, что в неустановленное время обвиняемый незаконно приобрёл и до 20 февраля 2020 года незаконно хранил по месту своего жительства обрез гладкоствольного огнестрельного ружья и 79 патронов для огнестрельного оружия, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Теперь мужчина ожидает суда. За совершение подобного преступления ему может грозить до трёх лет тюрьмы

ИСТОЧНИК KP.RU

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