Коронавирус в Ярославской области на 1 апреля: пробы дали три сомнительных результата

1 Апр 2020 2020-04-01T13:29:29+03:00

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По данным на 1 апреля, в режиме самоизоляции сейчас находятся 1982 человека. За сутки их число снизилось сразу на 627 человек.

За день на наличие вируса обследован 271 ярославец, выявлено три сомнительных результата, об этом на своей странице в социальной сети сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

- Люди помещены в стационар. Будем ждать по ним подтверждения из федеральных лабораторий, - сказал глава региона.

На данный момент в инфекционной больнице с подтвержденным диагнозом "коронавирус" по-прежнему находятся трое, один из них житель Москвы. Два пациента - в удовлетворительном состоянии, у третьего состояние средней тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU