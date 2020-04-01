2020-04-01T13:29:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ярославской области на 1 апреля: пробы дали три сомнительных результата

Пациенты помещены в стационар
Полина Вачнадзе
Поделиться:
В режиме самоизоляции сейчас находятся 1982 человекаВ режиме самоизоляции сейчас находятся 1982 человекаФото: Правительство Ярославской области
Изменить размер текста:

По данным на 1 апреля, в режиме самоизоляции сейчас находятся 1982 человека. За сутки их число снизилось сразу на 627 человек.

За день на наличие вируса обследован 271 ярославец, выявлено три сомнительных результата, об этом на своей странице в социальной сети сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

- Люди помещены в стационар. Будем ждать по ним подтверждения из федеральных лабораторий, - сказал глава региона.

На данный момент в инфекционной больнице с подтвержденным диагнозом "коронавирус" по-прежнему находятся трое, один из них житель Москвы. Два пациента - в удовлетворительном состоянии, у третьего состояние средней тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ярославцы более миллиона раз вбили в поисковике запрос «Коронавирус»
Ярославец заплатил 600 тысяч рублей алиментов, чтобы не остаться на улице
В Ярославле из-за коронавируса приостановлена работа призывной комиссии
В 2021 году в Ярославле отремонтируют 17 дорог
Всем ярославским пенсионерам пенсии и пособия принесут домой
В Ярославской области начался пожароопасный период
Житель Брейтово незаконно купил обрез и хранил его у себя дома вместе с патронами
Коронавирус в Ярославской области на 1 апреля: пробы дали три сомнительных результата
В Рыбинске нашли 45 организаций, нарушивших временный запрет на работу
Профилактическая работа ярославской полиции: кто должен сохранять режим самоизоляции
«Неснижаемый запас»: ярославские больницы обеспечены всем необходимым
Ярославские приставы взыскали с хладкомбината 13 миллионов долга по налогам
Режим работы почты в Ярославской области: отделения откроются 2 апреля
Жителя Ярославской области из-за долга не выпускали за границу
Режим работы пригородных автобусов в Ярославской области во время самоизоляции: как будут ездить
В Ярославской области у дачника украли триммер, приставку и мопед
Губернатор Ярославской области: соблюдайте дистанцию
Житель Рыбинска обманул продавца и забрал автомобиль без оплаты
В Ярославском районе началось строительство новой газовой котельной