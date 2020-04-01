В Рыбинске нашли 45 организаций, нарушивших временный запрет на работу

1 Апр 2020 2020-04-01T15:05:16+03:00

В городе провели рейд по предприятиям торговли и услуг

Изменить размер текста: A A

За четыре дня представители администрации вместе с сотрудниками правоохранительных органов проверили 271 организацию. Это парикмахерские, автосервисы, игровые центры, кафе и магазины непродовольственных товаров, которые должны были временно приостановить свою деятельность.

Несмотря на запрет, 45 организаций по-прежнему работают. Им выдали уведомления о прекращении деятельности и предупреждения. Наказаний за нарушение пока не последовало.

- Сейчас на контроле остаются 45 предприятий, работа продолжается. В основном в поле внимания магазины непродовольственных товаров и автосервисы. Кафе и парикмахерские после получения уведомлений работу прекратили, - рассказала начальник отдела потребительского рынка товаров и услуг администрации Рыбинска Элина Абрамович.

В течение недели рейды будут продолжаться.

ИСТОЧНИК KP.RU