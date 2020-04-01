2020-04-01T15:05:16+03:00
Общество

В Рыбинске нашли 45 организаций, нарушивших временный запрет на работу

В городе провели рейд по предприятиям торговли и услуг
Светлана Крутикова
Поделиться:
Комментарии: comments1
Большинство организаций временно приостановили свою деятельность.Большинство организаций временно приостановили свою деятельность.Фото: Администрация Рыбинска
Изменить размер текста:

За четыре дня представители администрации вместе с сотрудниками правоохранительных органов проверили 271 организацию. Это парикмахерские, автосервисы, игровые центры, кафе и магазины непродовольственных товаров, которые должны были временно приостановить свою деятельность.

Несмотря на запрет, 45 организаций по-прежнему работают. Им выдали уведомления о прекращении деятельности и предупреждения. Наказаний за нарушение пока не последовало.

- Сейчас на контроле остаются 45 предприятий, работа продолжается. В основном в поле внимания магазины непродовольственных товаров и автосервисы. Кафе и парикмахерские после получения уведомлений работу прекратили, - рассказала начальник отдела потребительского рынка товаров и услуг администрации Рыбинска Элина Абрамович.

В течение недели рейды будут продолжаться.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ярославцы более миллиона раз вбили в поисковике запрос «Коронавирус»
Ярославец заплатил 600 тысяч рублей алиментов, чтобы не остаться на улице
В Ярославле из-за коронавируса приостановлена работа призывной комиссии
В 2021 году в Ярославле отремонтируют 17 дорог
Всем ярославским пенсионерам пенсии и пособия принесут домой
В Ярославской области начался пожароопасный период
Житель Брейтово незаконно купил обрез и хранил его у себя дома вместе с патронами
Коронавирус в Ярославской области на 1 апреля: пробы дали три сомнительных результата
В Рыбинске нашли 45 организаций, нарушивших временный запрет на работу
Профилактическая работа ярославской полиции: кто должен сохранять режим самоизоляции
«Неснижаемый запас»: ярославские больницы обеспечены всем необходимым
Ярославские приставы взыскали с хладкомбината 13 миллионов долга по налогам
Режим работы почты в Ярославской области: отделения откроются 2 апреля
Жителя Ярославской области из-за долга не выпускали за границу
Режим работы пригородных автобусов в Ярославской области во время самоизоляции: как будут ездить
В Ярославской области у дачника украли триммер, приставку и мопед
Губернатор Ярославской области: соблюдайте дистанцию
Житель Рыбинска обманул продавца и забрал автомобиль без оплаты
В Ярославском районе началось строительство новой газовой котельной