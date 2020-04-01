Профилактическая работа ярославской полиции: кто должен сохранять режим самоизоляции

1 Апр 2020 2020-04-01T12:24:05+03:00

Полицейские разъясняют гражданам старше 65 лет необходимость соблюдения режим самоизоляции в период до 14 апреля. Фото: пресс-служба УМВД России по Ярославской области.

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Ярославле сотрудники полиции контролируют режим самоизоляции граждан. В первую очередь это касается тех ярославцев, которые вернулись домой из-за рубежа. Помимо правоохранителей в состав оперативных групп входят медики, сотрудники Роспотребнадзора.

- В связи с изменениями, внесенными в указ Губернатора Ярославской области, об обязанности граждан в возрасте после 65 лет соблюдать режим самоизоляции, в настоящее время сотрудниками полиции проводится профилактическая, разъяснительная работа, - добавили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - Полицейские разъясняют гражданам старше 65 лет необходимость соблюдения режим самоизоляции в период до 14 апреля, чтобы они не выходили из дома, не подвергали себя опасности заражения коронавирусной инфекцией.

Первые патрули вышли на улицу 31 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU