«Неснижаемый запас»: ярославские больницы обеспечены всем необходимым
Больницы области в связи с распространением коронавируса обеспечили всем необходимым.
- В медицинских организациях есть неснижаемый запас противовирусных препаратов, D-средств, средств индивидуальной защиты. Подготовили необходимое оборудование: аппараты ИВЛ, пульсоксиметры. Есть запас медицинских масок - около полумиллиона. Это неснижаемый запас, мы его будем пополнять, - подчеркнул Анатолий Гулин.
Минпромторг РФ распределили в наш регион 300 тысяч масок, халаты и комбинезоны. Из областного бюджета выделили 14 миллионов рублей: 6 миллионов затратят на покупку средств индивидуальной защиты и оборудование, 8 - на приобретение 4 аппаратов ИВЛ. Еще 235 миллионов из федерального бюджета поступило на закупку медицинского оборудования.
Кроме того, в Гаврилов-Ямском районе есть предприятие, которое выпускает средства индивидуальной защиты. Сейчас оно переориентировало свое производство и каждый день готово поставлять около 60 тысяч масок, 500 комбинезонов и полутора тысяч стерильных халатов.
ИСТОЧНИК KP.RU