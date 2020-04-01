2020-04-01T11:07:53+03:00
Общество

«Неснижаемый запас»: ярославские больницы обеспечены всем необходимым

Об этом заявил заместитель председателя правительства Анатолий Гулин
Светлана Крутикова
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В больницах есть неснижаемый запас противовирусных препаратов и средств индивидуальной защитыВ больницах есть неснижаемый запас противовирусных препаратов и средств индивидуальной защитыФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Больницы области в связи с распространением коронавируса обеспечили всем необходимым.

- В медицинских организациях есть неснижаемый запас противовирусных препаратов, D-средств, средств индивидуальной защиты. Подготовили необходимое оборудование: аппараты ИВЛ, пульсоксиметры. Есть запас медицинских масок - около полумиллиона. Это неснижаемый запас, мы его будем пополнять, - подчеркнул Анатолий Гулин.

Минпромторг РФ распределили в наш регион 300 тысяч масок, халаты и комбинезоны. Из областного бюджета выделили 14 миллионов рублей: 6 миллионов затратят на покупку средств индивидуальной защиты и оборудование, 8 - на приобретение 4 аппаратов ИВЛ. Еще 235 миллионов из федерального бюджета поступило на закупку медицинского оборудования.

Кроме того, в Гаврилов-Ямском районе есть предприятие, которое выпускает средства индивидуальной защиты. Сейчас оно переориентировало свое производство и каждый день готово поставлять около 60 тысяч масок, 500 комбинезонов и полутора тысяч стерильных халатов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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