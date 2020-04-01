2020-04-01T10:45:36+03:00
Общество

Ярославские приставы взыскали с хладкомбината 13 миллионов долга по налогам

Хозяин вспомнил о долге только когда ему понадобилось заключить выгодные контракты, а не не получилось
Полина Вачнадзе
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Долг у предприятия был более 13 миллионов рублейДолг у предприятия был более 13 миллионов рублейФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Ярославская фирма, которая занимается оказанием услуг по хранению замороженных и охлажденных грузов, задолжала по налогам порядка 13 миллионов рублей. Должнику был дан срок для добровольной выплаты суммы, но он его проигнорировал.

Тогда судебные приставы вынесли постановление о запрете регистрационных действий в отношении имущества фирмы и наложили арест на ее банковские счета.

- Результат не заставил себя долго ждать. Клиенты, желающие заключить с должником долгосрочный контракт, узнали о долгах предприятия. Как только сделка оказалась под угрозой, руководство организации поспешило исполнить обязательства и оплатило долг в полном объеме. Ну, а за то, что долги не были оплачены в добровольный срок, должнику пришлось

заплатить еще и исполнительский сбор в размере более 830 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба УФССП по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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