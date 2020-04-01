Жителя Ярославской области из-за долга не выпускали за границу

1 Апр 2020 2020-04-01T10:05:43+03:00

Мужчина выплатил долг, чтобы навестить за границей родню. ФОТО: группа УФССП по Ярославской области ВКонтакте

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Житель Пошехонского района взял кредит и расплачиваться по нему не торопился. В результате задолжал банку 160 тысяч рублей.

Судебные приставы возбудили исполнительное производство и установили срок, до которого необходимо выплатить долг. Но мужчина проигнорировал решение суда.

- Тогда судебный пристав вынес постановление об ограничении права выезда за пределы РФ. Эта мера оказалась действенной. Ведь должник планировал навестить родню за рубежом. В течение недели он нашел деньги и погасил всю задолженность, - пресс-служба УФССП по Ярославской области.

В отношении мужчины сняли все запреты. Теперь он сможет поехать к родственникам. Конечно, после окончания карантина.

ИСТОЧНИК KP.RU