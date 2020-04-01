Жителя Ярославской области из-за долга не выпускали за границу
Житель Пошехонского района взял кредит и расплачиваться по нему не торопился. В результате задолжал банку 160 тысяч рублей.
Судебные приставы возбудили исполнительное производство и установили срок, до которого необходимо выплатить долг. Но мужчина проигнорировал решение суда.
- Тогда судебный пристав вынес постановление об ограничении права выезда за пределы РФ. Эта мера оказалась действенной. Ведь должник планировал навестить родню за рубежом. В течение недели он нашел деньги и погасил всю задолженность, - пресс-служба УФССП по Ярославской области.
В отношении мужчины сняли все запреты. Теперь он сможет поехать к родственникам. Конечно, после окончания карантина.
ИСТОЧНИК KP.RU