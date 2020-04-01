В Ярославской области у дачника украли триммер, приставку и мопед

1 Апр 2020 2020-04-01T09:22:41+03:00

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Пропажу обнаружил житель Ярославля, приехавший на дачу в Некрасовский район. Пока хозяина не было, неизвестные разбили окна, проникли в дом и украли триммер, телевизионную антенну с приставкой и мопед, который был в гараже. Сумма ущерба составила 25 тысяч рублей. Ярославец обратился в полицию.

Оперативники нашли подозреваемого. Им оказался 37-летний ранее судимый местный житель. Злоумышленник во всем признался и рассказал, что знал хозяина дома и что его в тот день на даче не было.

- По данному факту возбудили уголовное дело. Похищенное частично изъяли. Расследование продолжается., - пресс-служба областного УМВД.

Подозреваемому грозит до 6 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU