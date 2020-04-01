Губернатор Ярославской области: соблюдайте дистанцию

1 Апр 2020 2020-04-01T09:20:05+03:00

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Несмотря на то, что в Ярославской области, по сравнению с многими другими регионами, ситуация по коронавирусу спокойная, ярославцам все же настоятельно рекомендуют самоизолироваться. Об этом на своей странице в социальной сети сказал губернатор Дмитрий Миронов.

Во время самоизоляции выходить на улицу стоит только по очень уважительной причине: за экстренной медицинской помощью, за продуктами или лекарствами, чтобы внести мусор или выгулять домашних животных, а также - на работу и обратно, если она не приостановлена Указом главы области по нераспространению коронавирусной инфекции.

В общественных местах дистанция между людьми должна быть не менее 1,5 метров.

- Ограничения не касаются служб, чья деятельность направлена на защиту жизни, здоровья и обеспечения безопасности граждан. Работодателям рекомендуем создать на предприятиях условия для социального дистанцирования. Сделать это можно с помощью специальной разметки и установления особого режима допуска в здания, - пояснил Дмитрий Миронов.

ИСТОЧНИК KP.RU