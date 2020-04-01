Житель Рыбинска обманул продавца и забрал автомобиль без оплаты

1 Апр 2020 2020-04-01T09:16:44+03:00

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Житель микрорайона Скоморохова гора решил продать свою машину знакомому. Мужчины договорились о месте и времени, однако хитрый покупатель решил сделать это раньше назначенной даты, приехал к родственнице автовладельца, потребовал ключи и сказал, что деньги переведет на карту. Так 28-летний преступник завладел ВАЗ 21099, а нужную сумму так и не вернул хозяину.

– Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело, – рассказали в пресс-службе ведомства. – Расследование продолжается.

Рыбинец во всем сознался.

ИСТОЧНИК KP.RU