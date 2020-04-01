Житель Рыбинска обманул продавца и забрал автомобиль без оплаты
На мужчину возбудили уголовное дело
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Житель микрорайона Скоморохова гора решил продать свою машину знакомому. Мужчины договорились о месте и времени, однако хитрый покупатель решил сделать это раньше назначенной даты, приехал к родственнице автовладельца, потребовал ключи и сказал, что деньги переведет на карту. Так 28-летний преступник завладел ВАЗ 21099, а нужную сумму так и не вернул хозяину.
– Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело, – рассказали в пресс-службе ведомства. – Расследование продолжается.
Рыбинец во всем сознался.
ИСТОЧНИК KP.RU