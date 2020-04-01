В Ярославском районе началось строительство новой газовой котельной
В деревне Иванищево Курбского поселения скоро появится новая блочно-модульная газовая котельная. На объекте уже выполнено армирование, и в ближайшее время начнется монтаж металлоконструкций. Ранее был построен межпоселковый газопровод от Козьмодемьянска до Курбы. На эти цели будет потрачено более 33 миллионов рублей.
Строительство еще одной аналогичной котельной запланировано и в селе Курба. Для Даниловского и Мышкинского районов будут разработаны похожие проекты.
– Новая котельная в Иванищево заменит мазутную и повысит надежность теплоснабжения, а в перспективе позволит использовать средства тарифа на дальнейшее инвестирование в развитие отрасли, – отметили в правительстве Ярославской области.
Котельная обеспечит теплом 6 многоквартирных домов, детский сад и школу.
ИСТОЧНИК KP.RU