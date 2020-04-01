В Ярославском районе началось строительство новой газовой котельной

1 Апр 2020 2020-04-01T08:26:38+03:00

Она будет обеспечивать теплом многоквартирные дома, детский сад и школу

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В деревне Иванищево Курбского поселения скоро появится новая блочно-модульная газовая котельная. На объекте уже выполнено армирование, и в ближайшее время начнется монтаж металлоконструкций. Ранее был построен межпоселковый газопровод от Козьмодемьянска до Курбы. На эти цели будет потрачено более 33 миллионов рублей.

Строительство еще одной аналогичной котельной запланировано и в селе Курба. Для Даниловского и Мышкинского районов будут разработаны похожие проекты.

– Новая котельная в Иванищево заменит мазутную и повысит надежность теплоснабжения, а в перспективе позволит использовать средства тарифа на дальнейшее инвестирование в развитие отрасли, – отметили в правительстве Ярославской области.

Котельная обеспечит теплом 6 многоквартирных домов, детский сад и школу.

ИСТОЧНИК KP.RU