В Ярославле осудили вора металлолома, проникающего в частные дома

31 Март 2020 2020-03-31T18:01:57+03:00

В ходе судебного заседания выяснилось, что преступник уже осуждён за аналогичное деяние. Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

Мужчину осудили на три года и шесть месяцев

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В Ярославле осудили 33-летнего жителя Ростовского района, который обвиняется в совершении кражи. Установлено, что в конце сентября 2019 преступник проник в один из дачных участков в Заволжском районе года и залез в дом.

- Воспользовавшись отсутствием в доме проживающих лиц, он похитил найденную в доме бытовую утварь на сумму три тысячи рублей, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - Выйдя из дома, мужчина прошел к двум хозяйственным постройкам на данном участке. Их он тоже вскрыл и украл имущества на три тысячи рублей.

Позже мужчина сдал похищенное в пункт приема лома. В ходе судебного заседания выяснилось, что преступник уже осуждён за аналогичное деяние. В итоге суд приговорил его к трём с половиной годам заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU