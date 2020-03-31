В Ярославле осудили вора металлолома, проникающего в частные дома
В Ярославле осудили 33-летнего жителя Ростовского района, который обвиняется в совершении кражи. Установлено, что в конце сентября 2019 преступник проник в один из дачных участков в Заволжском районе года и залез в дом.
- Воспользовавшись отсутствием в доме проживающих лиц, он похитил найденную в доме бытовую утварь на сумму три тысячи рублей, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - Выйдя из дома, мужчина прошел к двум хозяйственным постройкам на данном участке. Их он тоже вскрыл и украл имущества на три тысячи рублей.
Позже мужчина сдал похищенное в пункт приема лома. В ходе судебного заседания выяснилось, что преступник уже осуждён за аналогичное деяние. В итоге суд приговорил его к трём с половиной годам заключения.
ИСТОЧНИК KP.RU