В Ярославской области расширили перечень жизненно необходимых товаров
Сегодня, 31 марта, в указ о мерах по предупреждению завоза в Ярославскую область новой коронавирусной инфекции внесены изменения. Так, при необходимости ярославцы смогут подключить услуги связи.
Кроме того, расширен перечень непродовольственных товаров первой необходимости. В него, например, вошли газеты и журналы.
На данный момент список непродовольственных товаров первой необходимости выглядит так:
- печатная продукция,
- санитарно-гигиеническая маска,
- антисептик для рук,
- салфетки влажные и сухие,
- мыло туалетное и хозяйственное,
- зубная паста и щетка,
- бумага туалетная,
- гигиенические прокладки,
- стиральный порошок,
- подгузники детские, пеленка для новорожденного,
- шампунь детский, крем от опрелостей детский,
- бутылочка для кормления, соска-пустышка,
- спички, свечи,
- бензин автомобильный, дизельное топливо, сжиженный природный газ,
- зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты),
- похоронные принадлежности.
– Разрешена работа объектов розничной торговли, в которых заключаются договоры на оказание услуг связи, а также организаций, торгующих продуктами питания и товарами первой необходимости дистанционно, - пояснила заместитель директора департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области Валентина Шишина.
В настоящее время в регионе закрыты все рестораны, бары, кафе и специализированные магазины. Те магазины, которые продают продукты питания и товары первой необходимости, работают в своем обычном режиме. Стоит отметить, что если магазин обуви реализует и влажные салфетки, то есть товар первой необходимости, то он все равно должен быть закрыт, так как является специализированным.
По вопросам работы торговых точек можно обращаться по телефону 8(4852)400-991.
ИСТОЧНИК KP.RU