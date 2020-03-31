2020-03-31T20:09:04+03:00
Общество

В Ярославской области расширили перечень жизненно необходимых товаров

Теперь ярославцы могут подключить телефоны или купить газеты
Полина Вачнадзе
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По вопросам работы торговых точек можно обращаться по телефону 8(4852)400-991.По вопросам работы торговых точек можно обращаться по телефону 8(4852)400-991.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сегодня, 31 марта, в указ о мерах по предупреждению завоза в Ярославскую область новой коронавирусной инфекции внесены изменения. Так, при необходимости ярославцы смогут подключить услуги связи.

Кроме того, расширен перечень непродовольственных товаров первой необходимости. В него, например, вошли газеты и журналы.

На данный момент список непродовольственных товаров первой необходимости выглядит так:

- печатная продукция,

- санитарно-гигиеническая маска,

- антисептик для рук,

- салфетки влажные и сухие,

- мыло туалетное и хозяйственное,

- зубная паста и щетка,

- бумага туалетная,

- гигиенические прокладки,

- стиральный порошок,

- подгузники детские, пеленка для новорожденного,

- шампунь детский, крем от опрелостей детский,

- бутылочка для кормления, соска-пустышка,

- спички, свечи,

- бензин автомобильный, дизельное топливо, сжиженный природный газ,

- зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты),

- похоронные принадлежности.

– Разрешена работа объектов розничной торговли, в которых заключаются договоры на оказание услуг связи, а также организаций, торгующих продуктами питания и товарами первой необходимости дистанционно, - пояснила заместитель директора департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области Валентина Шишина.

В настоящее время в регионе закрыты все рестораны, бары, кафе и специализированные магазины. Те магазины, которые продают продукты питания и товары первой необходимости, работают в своем обычном режиме. Стоит отметить, что если магазин обуви реализует и влажные салфетки, то есть товар первой необходимости, то он все равно должен быть закрыт, так как является специализированным.

По вопросам работы торговых точек можно обращаться по телефону 8(4852)400-991.

ИСТОЧНИК KP.RU

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