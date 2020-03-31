В Ярославле студентов-медиков могут привлечь к лечению коронавируса

31 Март 2020 2020-03-31T16:54:13+03:00

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Данный вопрос правительство области обсудило с руководством медицинских учебных заведений.

- Мы провели совещание с руководителями ЯГМУ и Ярославского медучилища и приняли решение о привлечении студентов старших курсов к работе в больницах, куда будут поступать больные в случае массового заражения коронавирусом. Такой сценарий нельзя исключать, - рассказал заместитель председателя правительства области Анатолий Гулин.

При необходимости в больницах развернут дополнительные места для возможных зараженных коронавирусом: 500 - в областной инфекционной, 200 - в госпитале ветеранов и по 100 - в больнице имени Семашко, Ярославской ЦРБ и больнице №1 в Рыбинске.

В больницах области по-прежнему остаются три человека с подтвержденным COVID-19. Новых случаев заражения на сегодняшний день нет.

ИСТОЧНИК KP.RU