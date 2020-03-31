Регистрация браков в Ярославле во время коронавируса: какие правила будут действовать в ближайшее время

31 Март 2020 2020-03-31T16:52:04+03:00

На данный момент рекомендованное число участников росписи - не больше 10 человек. Фото: Мэрия Ярославля

Регистрация браков в Ярославле во время коронавируса будет проходить без торжественной части

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Ярославские ЗАГСы могут изменить свою работу из-за распространения коронавируса. Регистрация браков в Ярославле во время коронавируса будет проходить без торжественной части.

- В ЗАГСах пока работа ведётся по записи, но в связи с новыми поручениями возможно будут изменения, - прокомментировали в пресс-службе мэрии Ярославля.

На данный момент рекомендованное число участников росписи - не больше 10 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU