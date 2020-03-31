Регистрация браков в Ярославле во время коронавируса: какие правила будут действовать в ближайшее время
Регистрация браков в Ярославле во время коронавируса будет проходить без торжественной части
На данный момент рекомендованное число участников росписи - не больше 10 человек.Фото: Мэрия Ярославля
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Ярославские ЗАГСы могут изменить свою работу из-за распространения коронавируса. Регистрация браков в Ярославле во время коронавируса будет проходить без торжественной части.
- В ЗАГСах пока работа ведётся по записи, но в связи с новыми поручениями возможно будут изменения, - прокомментировали в пресс-службе мэрии Ярославля.
На данный момент рекомендованное число участников росписи - не больше 10 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU