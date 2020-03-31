В Ярославле еще в двух лабораториях начали проверять анализы на коронавирус

31 Март 2020 2020-03-31T16:20:26+03:00

Пока провели около 40 тестов, но при необходимости объемы увеличат

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Об этом сегодня сообщил заместитель председателя правительства области Анатолий Гулин.

- Для выявления коронавируса развернули две новые лаборатории на базе железнодорожной больницы и на базе Центра СПИД. Они провели около 40 анализов, но в случае необходимости объемы увеличат, - рассказал Анатолий Гулин.

Всего в регионе работают три лаборатории. Тест-системы бесплатно поставляют из Москвы. Сомнительные анализы отправляют в центр «Вектор» в Новосибирск и противочумный центр в Москве.

На сегодняшний день новых случаев заражения COVID-19 в области нет. В больницах по-прежнему остаются три человека с подтвержденным диагнозом.

ИСТОЧНИК KP.RU