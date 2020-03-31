В Ярославле еще в двух лабораториях начали проверять анализы на коронавирус
Об этом сегодня сообщил заместитель председателя правительства области Анатолий Гулин.
- Для выявления коронавируса развернули две новые лаборатории на базе железнодорожной больницы и на базе Центра СПИД. Они провели около 40 анализов, но в случае необходимости объемы увеличат, - рассказал Анатолий Гулин.
Всего в регионе работают три лаборатории. Тест-системы бесплатно поставляют из Москвы. Сомнительные анализы отправляют в центр «Вектор» в Новосибирск и противочумный центр в Москве.
На сегодняшний день новых случаев заражения COVID-19 в области нет. В больницах по-прежнему остаются три человека с подтвержденным диагнозом.
ИСТОЧНИК KP.RU