В Ярославской области запретили продажу снюсов несовершеннолетним

31 Март 2020 2020-03-31T16:01:45+03:00

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Сегодня, 31 марта, депутаты Ярославской областной думы приняли закон, который разрабатывали несколько месяцев и который ждали очень многие. В регионе запретили продажу несовершеннолетним снюсов - никотиносодержащей бестабачной продукции.

Кроме того, депутаты проголосовали за ужесточение наказания за продажу подросткам этих смесей. Граждан будут штрафовать на сумму от 3 до 5 тысяч рублей, должностные лица за нарушение заплатят от 30 до 50 тысяч, а юридические – от 100 до 500 тысяч.

- Теперь вес продавцы снюсов, которые наживались на здоровье детей и подростков, будут попадать под административную ответственность. Я уверен, что федеральные законодатели пойдут дальше и запретят продажу этой продукции на территории всей страны, - сказал заместитель председателя думы Антон Капралов.

ИСТОЧНИК KP.RU