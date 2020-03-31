2020-03-31T15:50:15+03:00
Общество

Яндекс оценил самоизоляцию жителей Ярославской области в 3,6 балла из пяти

Данный показатель выше, чем в Москве и Санкт-Петербурге
Полина ЗАЙЦЕВА
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Яндекс запустил сервис «Индекс самоизоляции», который определяет уровень соблюдения людьми режима карантина. Ярославль по данным на 14 часов 31 марта оценили в три целых и шесть десятых балла.

- Мы сравниваем уровень городской активности сейчас и в обычный день до эпидемии. Если он такой же, как в час пик обычного дня - значит, уровень самоизоляции низкий, 0 баллов, и это плохо. Если в городе тихо, как ночью, - это 5 баллов. Чем выше балл, тем сложнее вирусу распространяться, - говорят создатели сервиса.

В Москве и Санкт-Петербурге индекс составил три целых и три десятых балла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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