Работа пригородных и междугородних автобусов в Ярославской области: как будут ездить

31 Март 2020 2020-03-31T15:42:20+03:00

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Из-за профилактических мероприятий, направленных на снижение распространения коронавирусной инфекции, в регионе значительно снизилось количество пассажиров на пригородных и междугородних автобусах. По этой причине работать транспорт будет в режиме выходного дня.

- С 1 апреля автобусы по межмуниципальным маршрутам переходят на работу в режим выходного дня, то есть по воскресным расписаниям. Также рассматриваются варианты изменений расписаний движения по отдельным маршрутам с учетом снижения объема работы до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе, - сообщил и.о. директора департамента транспорта Ярославской области Анатолий Бойко.

Те автобусы, которые не ездят по воскресеньям, с завтрашнего дня будут ходить по своему субботнему расписанию, а маршруты, работающие только в будни – по своему обычному.

Актуальное расписание размещено на официальном сайте ГБУ ЯО «Яроблтранском»: https://www.yarobltrans.ru/

Неделя с 28 марта по 5 апреля объявлена нерабочей. Не прекращают свою деятельность только структуры жизнеобеспечения, в том числе транспортные организации. По всем вопросам открыта горячая линия в департаменте транспорта Ярославской области: 8 (4852) 78-63-95 с 08:30 до 17:30 (приемная), по единому номеру телефона проекта «Яртранспорт On-Line»: 8 (961) 153-06-50 (сервис в режиме WhatsApp) или по телефону справочной ГБУ ЯО «Яроблтранском»: 8(4852) 67-40-80 с 07:00 до 19:00.

ИСТОЧНИК KP.RU