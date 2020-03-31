2020-03-31T15:24:27+03:00
Общество

ЗАГС в Рыбинске работает по предварительной записи

Это связано с пандемией коронавируса
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ЗАГС проводит регистрацию рождений и смертей только по предварительной записиЗАГС проводит регистрацию рождений и смертей только по предварительной записиФото: Алексей БУЛАТОВ
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С 30 марта Рыбинский отдел ЗАГС проводит регистрацию рождений и смертей только по предварительной записи через портал Госуслуг или по телефону.

Запись на регистрацию рождения по телефону: 8(4855)290225

Запись на регистрацию смерти: 8(4855)290230.

За последнее время многие федеральные органы перешли на дистанционную работу. Госавтоинспекция Рыбинска с этой недели принимает по предварительной записи.

Налоговая инспекция в Рыбинске перешла на бесконтактную работу. Всем, кому нужна консультация, предлагают обращаться по телефону контакт-центра: +7-800-222-22-22.

С 20-го марта «Северный водоканал» работает дистанционно. Обращения принимают по электронной почте info@vodarybinsk.ru или по телефонам 22-20-88 и 22-00-94.

ИСТОЧНИК KP.RU

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