В Ярославле мошенница, под предлогом борьбы с коронавирусом, украла деньги у пенсионерки

31 Март 2020 2020-03-31T15:16:30+03:00

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В Ярославской области уже во второй раз мошенники, воспользовавшись всеобщим напряженным состоянием из-за коронавируса, похитили деньги у доверчивой пенсионерки. 30 марта злоумышленница, представившись медицинским работником, который борется с распространением инфекции, проникла в квартиру к 71-летней пенсионерке. После визита этого «медика» у жительницы Заволжского района пропали 20 тысяч рублей.

Вчера, 30 марта, аналогичная ситуация произошла в Дзержинском районе Ярославля. Доверчивый 87-летний дедушка пустил в свой дом женщину, которая также представилась медиком, после чего не нашел кошелек, в котором лежали 50 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела. Полиция Ярославской области обращает внимание, что на фоне распространения информации о коронавирусной инфекции у злоумышленников стало больше возможностей для обмана. Гражданам могут предлагать некие услуги и выплаты, проникать в их жилище под различными предлогами, связанными с предупреждением распространения коронавирусной инфекции.

В связи с этим полиция призывает жителей области быть осторожными при общении с незнакомыми людьми.

Будьте бдительны! Если к вам домой пришли неизвестные, представляющиеся медицинскими работниками, дезинфекторами, сотрудниками правоохранительных органов, неких специальных служб, позвоните в указанную службу, учреждение, уточните данную информацию. В случае сомнений относительно намерений визитеров - обращайтесь в полицию по телефон «02», с сотового «102».

Необходимо проявлять бдительность не только по отношению к себе, но и к окружающим. Люди пожилого возраста более открыты и доверчивы, в связи с чем могут пострадать от действий злоумышленников.

Жителям Ярославской области необходимо рассказать о такой опасности своим близким пожилого возраста, чтобы они были осторожными и не вступали в общение с незнакомыми людьми, всегда проверяли всю информацию, которую им сообщают, пришедшие к ним визитеры.

ИСТОЧНИК KP.RU