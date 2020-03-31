2020-03-31T14:41:46+03:00
Происшествия

В Ярославле будут судить юнцов за грабеж, угон и кражу

На скамье подсудимых окажутся две 15-летние девушки, парни 17 и 18 лет, а также 33-летний житель Ростова
Полина Вачнадзе
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Разбили кузов, все стекла, фарыРазбили кузов, все стекла, фарыФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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На скамье подсудимых скоро окажется целая компания: две девушки 15 лет, два молодых человека 17 и 18 лет, а также 33-летний житель Ростова. Ранее он уже сидел и сейчас находится под стражей.

Подсудимые обвиняются сразу по нескольким статьям уголовного кодекса: в грабеже, угоне, краже и умышленном уничтожении чужого имущества со значительным ущербом. Почти все преступления были совершены группой лиц по предварительному сговору.

- Следствие установило, что 17-летний и 33-летний подсудимые в конце февраля прошлого года напали на мужчину на улице Урицкого, несколько раз ударили его и похитили 3500 рублей, - сообщает прокуратура Дзержинского района.

По версии обвинения, в октябре тот же молодой человек, его 18-летний приятель и 15-летние девушки, все на той же улице Урицкого заприметили машину ВАЗ-21150. При помощи смыкания проводов умельцы завели авто, покатались на нем, а потом уехали под Юбилейный мост и разграбили автомобиль.

- 17- и 18-летние соучастники похитили из машины автомагнитолу, аккумулятор, домкрат, набор отверток, ключей, мангал и резиновые сапоги на сумму в 20 тысяч рублей. После неустановленными предметами разбили кузов, все стекла, фары, пробили колеса, тем самым нанесли ущерб на 75 тысяч рублей, - сообщает ведомство.

Свою вину все соучастники признали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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