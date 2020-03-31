Ярославские библиотеки переходят на дистанционную форму обслуживания читателей
Для доступа к книжному фонду нужно зарегистрировать электронный читательский билет
На сайтах библиотек, а также на сайте правительства региона представлены ссылки для регистрации.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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Библиотеки Ярославской области переходят на дистанционную форму обслуживания читателей. Для того, чтобы получить доступ к книгам, необходимо оформить электронный читательский билет.
На сайтах библиотек, а также на сайте правительства региона представлены ссылки для регистрации. Помимо полного электронного фонда библиотеки, читателям доступен каталог с функциями поиска и заказа изданий из фонда библиотеки, электронные копии статей из журналов, газет и сборников, а также до 10 страниц фрагментов книг.
ИСТОЧНИК KP.RU