2020-03-31T13:50:31+03:00
Происшествия

В Ярославской области браконьера осудили за незаконную охоту на лося

Мужчину приговорили к исправительным работам и назначили штраф
Светлана Крутикова
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Браконьер заплатит штраф - 80 тысяч рублейБраконьер заплатит штраф - 80 тысяч рублейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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55-летнего жителя Тутаева признали виновным в незаконной охоте.

В октябре прошлого года неподалеку от одной из деревень Тутаевского района мужчина из охотничьего ружья застрелил лося. Но вот специального разрешения на это у браконьера не было. На тутаевца завели уголовное дело.

- Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства. Кроме того, охотник заплатит штраф в размере 80 тысяч рублей., - сообщает пресс-служба прокуратуры по Ярославской области.

А вчера, 30 марта, стало известно о том, что из-за карантина в области на неопределенный срок отменили сезон охоты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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